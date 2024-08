Giorgio Jackson apoya despido de Isabel Amor: La entrevista causaba un escándalo

El exministro Giorgio Jackson (Frente Amplio) manifestó en El Primer Café su respaldo a la remoción de Isabel Amor, quien fue desvinculada como directora regional del SernamEG Los Ríos apenas dos días después de haber asumido el cargo -seleccionada vía Alta Dirección Pública-, puesto que si el bullado borrador de su entrevista hubiese sido publicado tal cual, habría provocado un "escándalo".

La directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco, decidió desvincular a la socióloga el pasado 5 de agosto esgrimiendo una "pérdida de confianza" porque, además de "sucesivas omisiones de información relevante y acciones", presuntamente la profesional "relativizó" la condena contra su padre en un caso de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet.

Aquello tras leer el borrador de una entrevista que la anteriormente jefa regional del INDH en Ñuble ofreció a El Mercurio, y que ella misma envió al servicio para una revisión. En ésta abordaba su situación humana de ser defensora de los DD.HH. y el hecho de que su papá, el médico y militar en retiro Manuel Antonio Amor Lillo, haya sido condenado como encubridor del delito de tormentos o torturas contra el ingeniero agrónomo Luis Corvalán Castillo, hijo del entonces secretario general del Partido Comunista Luis Corvalán Lepe, en septiembre de 1973.

En el medio The Clinic fue filtrado esta semana el extracto del texto preliminar que habría incomodado al Ministerio. En éste se le inquiría directamente a Amor si le había preguntado a su papá si había torturado a alguien, y ésta respondió: "Sí. Y me dijo que no, que él no había torturado a nadie. Eso lo hacía gente más especializada, personas que traían del extranjero y que venían de otras dictaduras. Lo que se supo años más tarde. El problema fue no denunciarlo en ese momento".

Al respecto, Jackson sostuvo en Cooperativa que "la sentencia dice que en este caso, de acuerdo con el artículo 16 del Código Penal, al desempeñarse como médico en el Velódromo del Estadio Nacional, sindicado como lugar donde se aplicaban torturas a los detenidos, el señor Amor facilitó y cooperó en la ejecución de los hechos por actos simultáneos".

En ese marco, "es bastante evidente que cuando se mezcla el tema individual, personal, con el de una autoridad, y reflejar una postura" genera un conflicto. Y en este caso radica en que, "cuando dice que 'el problema fue no denunciarlo en ese momento', (limitarse a) la mera no denuncia para mí sí implica una relativización de los hechos que ocurrieron, porque no hablamos de un cabo reclutado por el servicio militar obligatorio, sino de un profesional de las ciencias médicas que tiene un juramento respecto a la vida".

Amor aseguró esta mañana en Cooperativa que tras recibir comentarios desde la dirección del SernamEG, decidió pedir al citado diario que la entrevista -que dio antes de llegar al cargo- no viera la luz. Pero tras ser despedida, solicitó que fuera publicada, lo que ocurrió el último sábado, con la diferencia de que el texto final no incluyó la oración "el problema fue no denunciarlo en ese momento".

"¿Cuál es el problema de la frase? Que no nos ponemos en el contrafactual. ¿Qué pasa si se hubiese publicado esa entrevista? Lo más probable es que el resultado hubiese sido que se habría perdido la confianza. Estamos ante un dilema sensible (...) Que se comprenda que el contrafactual de que se publicara hubiese sido un escándalo", afirmó Jackson.

Asimismo, sobre la causal argumentada para la remoción, el también otrora diputado defendió que "la confianza se puede perder en un segundo, eso depende de las circunstancias".

De todos modos, "empatizo con que Isabel Amor no comprende muy bien qué cosa podría haber salido mal respecto de su actuar", expresó. Pero también dijo que no entiende qué busca ella, puesto que "plantea una ofensiva y sin haber aceptado la reunión que le ofreció la directora del SernamEG: exige explicaciones, y cuando el Gobierno la llama, ella se niega".