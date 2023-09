Huenchumilla y los 50 años: "El país no ha encontrado un punto de equilibrio"

A pocos días de conmemorar los 50 años del golpe de Estado, el vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla (DC), abordó este sábado la tensionada situación que se vive en el país, advirtiendo de "heridas" sin sanar, divisiones políticas y dificultades para cambiar posturas.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Huenchumilla señaló que Chile "no ha logrado encontrar un punto de equilibrio y mirar con serenidad los acontecimientos del país, para así tener un mínimo común denominador de mirada respecto de lo que hemos hecho y de lo que tenemos que hacer".

"Quiero decir que encuentro un país dividido, que todavía no logra reconciliarse. Hay muchas heridas todavía a pesar de los 50 años que han transcurrido. Entonces se ve un país de manera alguna fracturado en sus dirigentes y estamos un poquito crispados en el ambiente político y en el ambiente nacional", analizó el parlamentario.

De todas maneras, el histórico militante DC señaló que le "llama la atención cómo no es posible tener un acuerdo" respecto a diversos puntos: "la violencia no es aceptable, una dictadura no es aceptable, la muerte por medio de las armas de personas desarmadas no es aceptable, la violación de los derechos humanos (tampoco), que la democracia es un valor y que todavía (el dictador Augusto) Pinochet sea reivindicado por una parte importante de la ciudadanía".

LAS CLARAS DIFERENCIAS DE POSTURAS

Según analizó el senador, "esas son todas incógnitas e interrogantes que la gente y el sentido común se plantea. ¿Por qué? Por eso yo creo que detrás de eso está el convencimiento de que las Fuerzas Armadas y Pinochet salvaron a Chile del comunismo. Yo creo que eso está metido en la derecha de una manera muy potente y que esto fue una guerra para ellos".

En tanto, por contraparte, "los sectores de izquierda con justa razón dicen que esto no fue una guerra, fue una masacre, porque había fuerzas armadas y por otro lado había gente desarmada. Esto no sucedió el 11 de septiembre, los primeros meses o el primer año, sucedió durante muchos años en que se persiguió, se torturó, se tiró al mar personas".

"Eso quiebra profundamente la sociedad, y creo que este es un experimento en Chile que no ha ocurrido en otras partes del mundo. Por eso (han pasado) 50 años y seguimos en el punto de partida", puntualizó.

"EL MUNDO POLÍTICO ESTÁ AL DEBE"

Finalmente, Huenchumilla afirmó en Cooperativa que "el mundo político está al debe" con el país, tanto en lo ocurrido durante el golpe de Estado, como en la actualidad con la falta de entendimientos.

"En lo que pasó en el 73', hay responsabilidad de las clases dirigentes políticas de ese entonces, de las clases empresariales. Y hoy día lo mismo, porque en el Senado hemos tratado de consensuar un cierto mínimo común entre nosotros, mientras que en la Cámara ha sido más difícil y entre los partidos más difícil", lamentó el parlamentario.

"Entonces cada cual saca cuentas de corto plazo y no una cuestión un poquito más de largo plazo como -a mi juicio- lo están viendo los presidentes, y los expresidentes de Chile, que lograron firmar una cosa consensuada", cerró valorando el militante DC.