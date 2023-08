Luciano Fouillioux: Las FFAA están en una situación inmejorable para sumarse a la cruzada de búsqueda

El abogado Luciano Fouillioux, impulsor de causas de derechos humanos y otrora integrante de la Vicaría de la Solidaridad, destacó la relevancia ética del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia presentado este miércoles por el Presidente Gabriel Boric, y condenó los "pactos de silencio" que -acusa- siguen existiendo entre miembros de las fuerzas militares involucradas en el "exterminio" de opositores durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).

"No es completamente asertivo (decir) que los gobiernos del 90 en adelante no hicieron hecho nada (...) no existió ningún presidente que de una manera u otra no haya tratado de avanzar", pero la política conocida hoy es "de las cosas más relevantes he visto", comenzó el jurista en una extensa entrevista con Lo Que Queda del Día.

Sostuvo que "el contexto en que el Presidente Boric plantea esto es de una gran magnitud", porque "cuando traslada al Estado la búsqueda y el destino de las personas desaparecidas, tomando al Estado como ejecutor de las muertes y desapariciones, es una decisión extremadamente importante: deja al Estado, en su estructura, para siempre en esta tarea".

Se trata de una iniciativa mediante la cual el Estado "se hace cargo", afirmó Fouillioux: "Así como exterminó (opositores), hoy hace este gesto y asume en sí mismo la responsabilidad, como Estado, respecto de la sociedad civil".

"No sé si va a lograr éxito concreto en los años que le quedan al Gobierno (...) es una pregunta a no contestar todavía, no obstante lo complejo que es (...) pero indudablemente, al haber sembrado esta semilla bajo este contexto y emocionalidad, es un aporte", comentó.

En ese sentido, apuntó que "se puede aspirar a que el Estado remueva la información de donde está, porque la información importante está, lamentablemente, en los estándares militares y de Carabineros, porque son ellos quienes hicieron (la operación) de exterminio (de opositores)" y también "los pactos de silencio para no entregar información".

"¿Quiénes son los que quieren esconder la información, qué se gana con eso? El país necesita estándares de transparencia", emplazó el otrora integrante de la Comisión Nacional "Valech" sobre Prisión Política y Tortura.

A su juicio, "la oposición política actual y las Fuerzas Armadas están en una situación inmejorable para sumarse a una cruzada que es nacional, que no es de un partido o de un Gobierno".

AUSENCIA OPOSITORA ES UNA "PROVOCACIÓN"

Lo anterior responde a que "el pacto de silencio sigue estando, lo vi: en el asesinato del Presidente Frei Montalva operó hasta el final", denunció Fouillioux, querellante en la causa, en representación de la Democracia Cristiana.

El pasado 18 de agosto la Corte Suprema estableció, en sentencia definitival, que no existen antecedentes que permitan probar que la muerte del expresidente de la República Eduardo Frei Montalva fue un homicidio, y delcaró la absolución de todos quienes, en enero de 2019, habían sido condenados por el ministro en visita Alejandro Madrid.

En su discurso durante la presentación del Plan de Búsqueda, el Presidente Boric lamentó la ausencia de personeros del bloque opositor de derecha, Chile Vamos, asegurando que "fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos". Desde la UDI, sin embargo, dijeron luego que no fueron convocados formalmente.

En opinión de Fouillioux, el hecho de que la oposición no haya asistido "es una provocación, porque es un tema que tiene que ver con la vida, con las personas, no con la defensa de un Gobierno ni de los intereses económicos de un sector".

"Tiene que ver con que no es posible que de la noche a la mañana (las fuerzas represoras de la dictadura) se hayan llevado a más de 3 mil personas, y a varias de ellas las hayan ejecutado y a otras hecho desaparecer. Eso no tiene que ver con la política, sino con la humanidad", enfatizó.

"No es fácil ver a señoras de 90, casi 100 años, con la foto de un hijo (desaparecido). Tiene que ver con la necesidad de justicia material, más allá de las responsabilidades, que todos sabemos dónde están", continuó.

"REFUERZA EL VALOR ÉTICO DEL PAÍS"

Con todo, reafirmó que es importante que el Estado trabaje para revelar la verdad y entregar justicia, así hayan transcurrido décadas: el 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Salvador Allende y dio inicio a la cruenta dictadura de Pinochet.

"Nadie quiere que estas causas demoren lo que han demorado, (pero) prefiero que hayan pasado 50 años y se sepa (la verdad), a decir 'son 50 años y ya no sacamos nada'", expresó.

"Sacamos mucho, porque reforzamos la moral y el valor ético del país", sentenció.

Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.

Las víctimas de desaparición forzada llegan a 1.469 personas. Hasta la fecha, según las autoridades, solo 307 cuerpos han sido hallados.