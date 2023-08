En El Primer Café, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo no dar por hecho que el Presidente Gabriel Boric aludiera al exmilitar Hernán Chacón -quien se suicidó antes de cumplir condena- al hablar de personas que han muerto como "cobardes". Como expresó esas palabras por el deceso de Guillermo Teillier, observó que en este contexto ha sido tema que el timonel comunista "se rebeló contra el tirano, contra Pinochet, entonces muchos ponían el contraste entre cómo muere él y cómo muere Pinochet". En definitiva, el frenteamplista insistió que "no sé si el Presidente se refería a la persona que se suicidó o no; habría que preguntarle".

