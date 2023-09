"A mi modo de ver, no hay explicación ni justificación en no poder suscribir un acuerdo", planteó en El Primer Café Luis Ruz (DC), vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, ante el compromiso por la democracia que impulsa el Presidente Boric por los 50 años del golpe de Estado. Si bien reconoció que es complejo lograr una visión común sobre lo ocurrido en dictadura, advirtió que "las nuevas generaciones no comprenderían que las fuerzas políticas del 2023 estén divididas en torno a principios básicos de la democracia pensando en el futuro".

