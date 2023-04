"Las instituciones tienen que ejercer su rol, su función", dijo el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) al abordar, en El Primer Café, la causa por derechos humanos en la que, junto con el expresidente Sebastián Piñera y los exministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, fue citado a declarar en calidad de imputado por los abusos policiales ocurridos durante la ola de protestas de 2019. La fiscal de alta complejidad Ximena Chong los citó en el marco de una querella presentada en noviembre de ese año por el entonces senador Alejandro Navarro. "La mejor forma de clarificar cualquier duda que exista a partir de las denuncias es que el Ministerio Público investigue, y yo estoy muy tranquilo respecto a los resultados de esa investigación. Ojalá fuera lo antes posible; es cierto que han pasado tres años y medio desde que comenzó esto... No es grato, pero a mí me interesa que finalmente, cuando el Ministerio Público termine esta etapa, quede claro que aquí no hay un delito por parte de las autoridades", señaló el abogado, que hoy trabaja en Libertad y Desarrollo.

