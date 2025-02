Definitivo: Monumento a general Baquedano será reubicado

El monumento al general Baquedano -ubicado en la plaza homónima, en el centro de Santiago- será definitivamente retirado del lugar "en miras a su restauración y a (su ubicación en) un nuevo espacio que garantice su preservación y exhibición pública", dijo el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

De acuerdo con El Mercurio, esta resolución se dio luego que el Consejo acogiera "la solicitud del Ministerio de Obras Públicas (MOP)" y considerase "las sugerencias realizadas por (el Ministerio de) Defensa", citando un comunicado de la entidad.

La petición para la reubicación de la estatua fue aprobada con 14 votos de un total de 17, debido a las obras en ejecución del "proyecto Nueva Alameda, que busca revitalizar el eje principal de la capital a través de iniciativas de infraestructura y mejoramiento que buscan renovar Plaza Italia", añade el texto.

El monumento fue instalado el 18 de septiembre de 1928 en homenaje a Manuel Baquedano, personaje clave en la victoria de Chile en la Guerra del Pacífico.

La obra se ha convertido en un elemento histórico del corazón de Santiago debido a su ubicación, caracterizada por ser el punto de encuentro de numerosas manifestaciones políticas y festejos desportivos.

Sin embargo, la estatua fue permanentemente vandalizada a partir de las protestas del estallido social de 2019. Por este motivo, la pieza principal -en la que aparece el general montando su caballo, Diamante- fue retirada en 2021 y llevada en 2022 al Museo Histórico y Militar, donde se mantiene hasta hoy.

¿Dónde será reubicado el monumento?

En la sesión donde se aprobó la mentada resolución, se expusieron las tres ubicaciones propuestas por el Ministerio de Defensa y el Ejército para la reubicación de la estatua: la Plaza Ercilla, la Escuela Militar y el bandejón central de la Alameda.

Para decidir entre estos lugares, de acuerdo con el CMN, se necesita llevar a cabo una serie de estudios técnicos, pruebas y análisis científicos. Luego, se debe enviar la documentación correspondiente para la autorización de restauración, traslado y ubicación final de la obra.

Sin embargo, el consejero del CMN Felipe Gallardo dijo a El Mercurio que "el tema fundamental de la sesión no fue la reubicación ni los lugares propuestos; lo que más importa es que no se vaya a malentender si el monumento Baquedano se cambiará de lugar o no (...). Aún no está definido si vuelve o se queda".

Por otro lado, el exsecretario ejecutivo del CMN Óscar Acuña señaló en el diario que el organismo "siempre ha hablado que la obra se conserve en su lugar" entre los acuerdos que ha tomado desde que comenzaron las vandalizaciones en 2019.

"Ojalá que el Consejo honre esos acuerdos, porque la plaza se llama Baquedano, la estación de metro se llama Baquedano y, aunque le quieran poner un nombre distinto, el lugar sigue llamándose Baquedano", añadió.

La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reaccionó negativamente a la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales: "Vamos a ganar la elección y lo primero que haremos será reponer la obra. Esconderla o reubicarla es doblegarse ante la delincuencia. No lo podemos aceptar", posteó en X.