Patricio Catalán, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (Cctval) y miembro del comité de científicos expertos en tsunami del SHOA, cuestionó en Cooperativa la visión que tiene la ciudadanía sobre los tsunamis, exacerbada por el cine y la televisión.

En conversación con Lo que Queda del Día, el experto dijo que "el problema no está en que el tsunami no esté pasando, sino que es más bien que tenemos una imagen un poco hollywoodesca del tsunami".

"Cuando un tsunami tiene una altura de un metro (...) no lo vamos a ver como una ola surfeable, jamás, pero es toda esa masa de agua que está en movimiento. Como es una gran cantidad de agua que se está comportando como una ola, tiene mucha energía y tiene potencial destructivo", detalló.

Catalán sostuvo que "no va a ser esa ola tipo San Andreas, con La Roca, que es más alta que el Golden Gate. Un tsunami no es así, es grande en el espacio, pero no en altura", y tal vez la propia influencia cinematográfica es una de las causas por las que "nos cuesta imaginar una ola de 100 kilómetros de largo" pero de baja altura, como se dan, en la realidad, tras un terremoto de magnitud considerable.

