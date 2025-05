El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó en Cooperativa que el tornado categoría EF-1 (escala Fujita) que afectó este domingo a la ciudad de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, se debió a la inestabilidad atmosférica al paso de un sistema frontal frío.

El experto señaló que no se puede descartar la posibilidad de que se produzcan nuevos eventos de este tipo en la región, especialmente en zonas con valles y contrastes térmicos, y afirmó que la Región Metropolitana tampoco está exenta de la eventualidad de tornados.

"No se puede descartar (la posibilidad de ocurrencia de uno en la capital). Hará unos cinco años atrás se formó uno muy cercano, en el sector de Quillota, si bien fue un EF-0 que solamente voló techos y botó unos pocos árboles", dijo.

En ese sentido, anticipó que "el mismo frente que generó el tornado esta tarde (en Los Lagos) es el que llega mañana (lunes) a la Región Metropolitana con precipitaciones, pero hay que llamar a la tranquilidad: la mayor inestabilidad se está dando desde el Biobío al sur y se está debilitando, así que llega el sistema frontal más estable a la zona centro con lluvias".

En tanto, sobre la frecuencia de los tornados en Chile, Zúñiga reflexionó que "ahora los estamos viendo de forma más recurrente porque tenemos más registros gráficos, pero no podemos adelantar, como no tenemos una estadística más sólida, si se están haciendo más comunes (...) Es difícil precisar si están aumentando o no".

