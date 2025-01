En medio de su gira por la Región del Biobío, donde este fin de semana habrá altas temperaturas -entre 37 y 40 grados-, el Presidente Gabriel Boric hizo un severo llamado a la población a prevenir incendios forestales.

"El 99% de los incendios no tienen causas naturales, son producto del descuido, la negligencia o la acción del hombre. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Este fin de semana no se pueden realizar quemas de basura, ni siquiera controladas; no pueden trabajar con galleteras que saquen chispas", ejemplificó desde el Aeródromo María Dolores, ubicado en Los Ángeles.

Con todo, el Mandatario enfatizó que "el que incumpla la normativa, el que no actúe con la precaución necesaria, está siendo un potencial asesino".

