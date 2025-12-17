Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Conaf combate incendio forestal en Galvarino: Más de 18 hectáreas consumidas

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro se registra en el sector Hijuela Huacha, donde nueve brigadas terrestres, con apoyo aéreo, combaten el avance del fuego.

 ATON (referencial)

De momento, no se registran personas lesionadas por la emergencia.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) desplegó este miércoles recursos aéreos y terrestres para combatir un incendio forestal en el sector Hijuela Huacha, en la comuna de Galvarino (Región de La Araucanía).

El organismo detalló que la emergencia se combate con nueve brigadas terrestres, con apoyo aéreo, y que no se registran personas ni viviendas afectadas por el fuego.

Ian Gorayeb, director regional de Senapred en La Araucanía, informó que, desde la semana pasada, "Conaf cerró -hasta nuevo aviso- el calendario de quemas controladas. Por lo mismo, ya no es factible realizar quemas de rastrojo, basura, entre otras cosas".

"El llamado es a la protección, a la corresponsabilidad, a ayudarnos a limpiar nuestro entorno: a hacer cortafuegos, sacar la maleza, basurales y todo lo que se pueda quemar en esta temporada", agregó la autoridad, especialmente por las altas temperaturas que se esperan para las provincias de Cautín y Malleco en la época estival.

Incendio San Pedro de Melipilla

Conaf también entregó un balance del incendio forestal de San Pedro de Melipilla (Región Metropolitana) y detalló que más de 2.500 hectáreas han sido consumidas por las llamas y que al menos 10 viviendas y dos bodegas resultaron quemadas.

El combate de dicha emergencia sigue en curso, con brigadas trabajando intensamente para controlar la situación y evitar que el fuego continúe propagándose y afectando más infraestructura y terrenos. Las autoridades mantienen la alerta máxima en la zona debido a la extensión y la dificultad de la emergencia.

En portada