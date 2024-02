Vecinos del sector El Olivar en Viña del Mar comienzan a retirar los escombros luego del incendio que afectó gravemente a la zona. En el lugar, los residentes afectados exigieron "información, de cómo se hacen los catastros, cómo tener las ayudas", ya que acusaron que "no ha venido nadie (...), la Municipalidad no se ha puesto con nada, no ha venido ninguna autoridad a presentarse como para darnos información de qué poder hacer". A raíz del problema, los pobladores solicitaron agua e implementos como guantes, bototos y palas para remover los daños de las viviendas quemadas. Si bien el fuego arrasó con los inmuebles, se reportó que en algunas áreas ciertas construcciones y brotes de vegetación quedaron intactos, además que el transporte público se encuentra operativo hacia Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana.

