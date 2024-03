Fatídicos incendios en Viña fueron causados por "ataque incendiario de cuatro focos"

La Unidad de Análisis y Diagnóstico (UAD) de la Conaf entregó un informe a la Fiscalía en el que señala que el origen de los siniestros que destruyeron 4.552 viviendas y mataron a 134 personas en la Región de Valparaíso fue "un ataque incendiario de cuatro focos".

"En su informe, nuestra unidad -desde su competencia y técnica investigativa- concluye lo que se puede calificar como un ataque incendiario de cuatro focos y todos a orillas de camino", explicó el director regional de Conaf, Leonardo Möder, en declaraciones a El Mercurio.

Conaf determinó que a lo largo de la Ruta F-718 -entre el sector de Melosilla y el fundo Las Tablas, donde se inició el fuego-, dichos focos equidistan 1,7 kilómetros promedio uno de otro.

Por lo tanto, "yo podría perfectamente decir: mira, una persona aquí en moto va tranquila, a unos 60 kilómetros por hora, no más que eso, y tira uno, tira otro, tira otro y tira otro (elemento para causar incendios), planteó Möder.

"Hay un patrón sistemático de inicio. Eso es la simultaneidad. Alguien dice 'no, en realidad no puedo hacer un solo foco; si quiero que el incendio cause daño, tengo que hacer más. Creo que eso pensó (el presunto culpable)", agregó el director.

El informe y los planteamientos de Möder se dan luego de recorrer la zona afectada -cuyas llamas afectaron gravemente a las comunas de Viña del Mar y Quilpué- junto a la UAD y al director nacional de Conaf, Christian Little, donde cronometraron la distancia de los focos entre sí.

Las indagaciones, asimismo, recibieron capacitación del Servicio Forestal de los Estados Unidos y se basaron, además, en evidencia testimonial de gente que iba pasando por el lugar.

Con la entrega del documento al Ministerio Público, específicamente al fiscal Osvaldo Ossandón -quien busca dar con los responsables de los hechos-, Conaf finalizó su colaboración para complementar las diligencias que realiza la Brigada Investigadora de Delitos Ambientales (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI).