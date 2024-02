"A la Conaf siempre se les dijo que cortaran los árboles y nunca lo hicieron, no nos hicieron caso", cuentan los residentes del Canal Beagle, villa cercana a El Olivar, en Viña del Mar, donde más de mil viviendas fueron arrasadas por las llamas. "Necesitamos mucha ayuda, porque es un desastre esto. Pongan una mano en su corazón y ayúdennos a sacar los escombros, porque no tenemos nada, ni una pala", cuenta una de las afectadas, que junto a otro vecino llamó a la Municipalidad de la ciudad jardín "a despejar el camino: hay árboles bloqueándolo, hay cables eléctricos... esto hace imposible que la gente pueda transitar a pie, esto es un peligro para la comunidad porque se puede generar un nuevo foco de incendio (...). Las familias están mal, son gente mayor, llevan aproximadamente como el año 70' viviendo acá y comprenderán que sus vidas se les vinieron abajo simplemente por unos árboles que no se cortaron", lamentaron.

