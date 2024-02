El jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Valparaíso y Marga Marga, el contraalmirante Daniel Muñoz, explicó las consecuencias a las que se exponen quienes inclumplan el toque de queda en las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué y Limache. "Esto es una norma legal, vale decir, si hay un civil que no tiene un motivo particular y no está asociado a la emergencia va a ser fiscalizado. Si es que no tiene un motivo justificado puede ser detenido y puesto al servicio del Ministerio Público", enfatizó.

