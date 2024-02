Toque de queda en cuatro comunas de la Región de Valparaíso por incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric decretó este sábado el estado de excepción por catástrofe para las provincias de Valparaíso y Marga Marga a raíz de los incendios forestales que afectan a la región, los que ya han consumido más de 7.200 hectáreas.

El contraalmirante Daniel Muñoz de la Armada será el jefe de la Defensa Nacional en las dos mencionadas provincias.

La delegada presidencial Sofía González confirmó además que se establecerá un toque de queda que se extenderá desde las 08:00 y las 12:00 horas en cuatro comunas de la región:

Limache

Villa Alemana

Quilpué

Viña del Mar

González explicó que el objetivo es "favorecer y hacer más expedito el despliegue de los medios logísticos y equipos de emergencia".

"Se establecerán corredores de emergencias y además perímetros de seguridad, considerando que el principal objetivo es poder controlar este incendio, que la llegada de los equipos de emergencia sean lo más eficientes posibles, además de salvaguardar la integridad y la vida de cada uno de los habitantes de este sector", agregó la autoridad.

La delegada hizo un llamado a los vecinos de la región a respetar los llamados de evacuación por parte de las autoridades y a extremar las medidas de precaución.

¿Qué pasa si incumplo el toque de queda? El contraalmirante indicó que "esto es una norma legal, vale decir, si hay un civil que no tiene un motivo particular y no está asociado a la emergencia va a ser fiscalizado. Si es que no tiene un motivo justificado puede ser detenido y puesto al servicio del Ministerio Público".

Delegada @Sofia_gonzco se refiere al Estado de Excepción Constitucional decretado para las provincias de Marga Marga y Valparaíso. Asimismo, el toque de queda establecido desde las 8:00 hrs hasta las 12:00 hrs para las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué y Limache pic.twitter.com/SAdgGlkpEY — Delegación Presidencial Regional Valparaíso (@DPRValparaiso) February 3, 2024