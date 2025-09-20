Un tornado se registró la tarde de este sábado en la ciudad de Linares, en la Región del Maule, provocando daños en, al menos, 150 viviendas. El fenómeno fue confirmado por el municipio. "En un hecho inusual, un tornado ha golpeado a los sectores María del Valle y Parque Oriente, dejando árboles caídos, techos dañados y cortes de luz", señaló la jefatura comunal en Instagram. "Nuestro equipo municipal, junto a Bomberos y Senapred, ya se encuentra trabajando en terreno para asistir a las familias afectadas y levantar un catastro inicial", agregó. Según la Red Geocientífica de Chile, el tornado fue de categoría EF-0, el menos intenso en la escala Fujita. La ONG también informó de otro evento similar ocurrido hoy en San Pedro de La Paz (Región del Biobío).

