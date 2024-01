Estudiante de liceo público fue doble puntaje nacional: "A mi mamá le debo mi vida"

Felipe Lizama, un joven que recién cumplió 18 años, logró entrar en un selecto grupo de estudiantes, pues obtuvo doble puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Tras salir con un promedio 6,9 del histórico Liceo Enrique Molina Garmendia, de Concepción, Región del Biobío, Felipe consiguió 1.000 puntos en las pruebas de Matemática 1 y Matemática 2 (electiva).

El estudiante fue uno de los 237 alumnos a nivel nacional que lograron Distinciones a las Trayectorias Educativas en la PAES y atribuyó buena parte de su logro a su madre, quien confió siempre en que su hijo sacaría un buen puntaje.

"Desde chico me ha ido siempre muy bien en Matemática, me gusta, le pongo empeño y siento que se me hace fácil (...) No es que haya estudiado harto para la PAES", contó Felipe a LUN.

Según relató, vive en Hualpén "con mi mamá, mi tía y más personas. Somos cinco en la casa (...) mi mamá siempre ha luchado por mí, es una gran persona y mi tía es la dueña de la casa. Como no estamos en una buena situación económica, gracias a ella podemos tener una vida cómoda; si no fuera por ella, probablemente yo no estaría con esto".

Ahora el joven quiere estudiar Ingeniería Civil Industrial y entregar "un buen futuro para mi y mi mamá, que le debo mi vida porque sus enseñanzas han sido muy valiosas", señaló a Diario Concepción.