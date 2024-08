PAES de Invierno: 378 estudiantes alcanzaron puntaje máximo

El Ministerio de Educación destacó que los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) de Invierno –realizada entre el 17 y 19 de junio-, que permite a los estudiantes guardar el puntaje para las postulaciones de enero de 2025, tuvieron mejor rendimiento que en noviembre pasado.

Según consignó El Mercurio, el subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana destacó que "9 de cada 10 estudiantes que rindieron en invierno y cuentan con puntaje vigente del proceso anterior, subieron sus puntajes en alguna de las pruebas".

"Esto significa que las y los estudiantes tendrán una mejor oportunidad que el año pasado para postular a las carreras de interés", dijo sobre el proceso que rindieron 28.312 egresados de cuarto medio.

Se registraron 378 puntajes máximos

Pese a que el Mineduc no detalló públicamente los puntajes por prueba y establecimiento, la Universidad San Sebastián analizó los datos abiertos publicados por el Demre (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional) y concluyó que el promedio de puntajes fue mejor que el año pasado.

En concreto, el promedio en Comprensión Lector fue de 648 puntos; Matemática 1, alcanzó 710; Matemática 2 de 466; Ciencia, 554, e Historia unos 571 puntos.

De esa forma, y en comparación con los registrados en noviembre de 2023, Matemática aumentó en 74 puntos, mientras que en Lectura bajó 24.

Igualmente, hubo 378 puntajes máximos (mil puntos): ocho en Lectura, 365 en Matemática 1, ocho en Matemática 2 y dos en Ciencias, mientras que en Historia no hubo máximos. En total, fueron 97 personas más que el año pasado quienes obtuvieron el mayor puntaje.

Por otro lado, también se dieron a conocer los colegios más destacados por tipo de dependencia, es decir, municipales, SLEP, subvencionados y particulares pagados.

Municipales: Augusto D'Halmar (Ñuñoa), Bicentenario de Coronel (Coronel), República de Siria (Ñuñoa), Amanda Labarca (Vitacura), Instituto Nacional (Santiago), Bicentenario M. Soledad Meléndez (Talagante), Liceo Nacional de Maipú (Maipú), Bicentenario San Nicolás (San Nicolás), Antártica Chilena (Vitacura), y Bicentenario San Pedro (Puente Alto)-

SLEP: Bicentenario Marítimo de Valparaíso (Valparaíso), Enrique Molina Garmendia (Concepción), Juan Bautista Contardi (Punta Arenas), Bicentenario España (Concepción), Marina de Chile (Concepción), Mercedes Fritis (Copiapó), Villa Academia (Macul), Liceo de Niñas (Concepción), Bicentenario República de Brasil (Concepción), y Octavio Palma Pérez (Arica).

Subvencionados: San Pedro Poveda (Maipú), El Salvador (San Vicente), Alicante del Rosal (Maipú), Concepción (Parral), Chileno Árabe (Chiguayante), Centenario (Temuco), Almondale Lomas (Concepción), Almondale (San Pedro de la Paz), Metodista (Concepción), y Concepción-Chiguayante (Chiguayante).

Particulares: The Kent School (Providencia), Cumbres (Las Condes), Dunalastair (Las Condes), Alemán (Las Condes), Colegio Inglés (Talca), The Grange School (La Reina), Saint John's School (San Pedro de la Paz), Colegio de los Sagrados Corazones (Vitacura), San Anselmo (Colina) y The Southern Cross (Las Condes).