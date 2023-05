Prueba PAES de Competencia Matemática 2 tendrá una ponderación de al menos 5 por ciento

En el marco del proceso de admisión de 2024, las carreras que soliciten haber rendido la prueba PAES de Competencia Matemática 2 le darán una ponderación mínima de 5 por ciento como factor de selección.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, comentó que "es importante tener claridad en las fechas, requisitos y puntajes. Por ejemplo, que M2 tenga una ponderación de al menos 5 por ciento en el resultado es relevante, como también saber qué carreras la piden e inscribir esta prueba dentro de los plazos para no quedar fuera".

"Otro dato importante es que el puntaje obtenido en la PDT de Matemática de Invierno 2022 también se puede usar en reemplazo de M1 y M2. Queremos que los y las estudiantes cuenten con toda la información sobre el proceso y, en el caso de que tengan dudas, las puedan plantear a través de los distintos canales digitales", añadió.

La directora del Demre, Leonor Varas, aconseja que los estudiantes "inscriban ambas pruebas, M1 y M2, independientemente de lo que ahora piensen que quieren estudiar. De lo contrario, estarán cerrando puertas, limitando sus opciones. Aún no tenemos el listado completo de carreras que van a solicitar M2, por lo tanto, es mejor inscribirla y no quedar fuera, porque una vez que finalice el plazo de inscripción a la PAES Regular no podrán agregar ni cambiar pruebas. Además, quienes tengan que pagar el arancel de inscripción contarán con modalidad 2x1 para M1 y M2".

A partir del lunes 12 de junio, a las 09:00 horas, y hasta el miércoles 26 de julio, a las 13:00 horas, se realizará el período de inscripción, en el que podrán participar personas que hayan egresado de Enseñanza Media en años anteriores, como también estudiantes de Cuarto Medio que finalicen sus estudios este año.