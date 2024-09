Fin al CAE: UDI se abrió aprobar proyecto si reconoce a quienes han pagado

Si bien hasta ahora no se conocen detalles del proyecto de ley que busca terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y sólo han trascendido los principios que orientarán la iniciativa, como la responsabilidad fiscal y la justicia, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) deslizaron este lunes que la oposición podría compartir el objetivo de la propuesta, siempre que cumpla una condición: que se haga cargo también de quienes han pagado su deuda por haber estudiado.

"El Gobierno, a través del ministro de Educación, se ha limitado solo a hacer declaraciones, pero no ha entregado detalles de su propuesta. Si esta propuesta no considera el reconocimiento explícito para aquellos estudiantes que han hecho el esfuerzo, nuestros votos no van a estar disponibles", dijo el diputado gremialista Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

El congresista UDI señaló, además, que "el Gobierno aún no ha dicho de dónde van a sacar los recursos para poder llevar adelante esta iniciativa, que la podemos compartir".

La forma en que se aliviará la deuda del CAE debe ir de la mano de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, según explicaron algunos dirigentes oficialistas tras la reunión del Comité Político Ampliado celebrado este lunes en La Moneda. Esto, señalaron, no implicará recursos adicionales y será autosustentable.

La presentación de la iniciativa legal se hará en la semana del 23 de septiembre, posterior a la celebración de las Fiestas Patrias.

EUTANASIA

Otro proyecto anunciado para este mes es de la eutanasia: una indicación sustitutiva a una moción ya aprobada en la Cámara Baja, que está actualmente en segundo trámite en el Senado y que se hace cargo de la muerte digna para enfermos terminales.

Aunque se han evidenciado muestras de una clara resistencia de sectores conservadores, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, apuntó que "la discusión de eutanasia es una discusión muy transversal".

"Creo que hay que estar en el lugar de las personas que han sido afectadas y han padecido enfermedades de estas características como para cerrarse a una discusión como esa. Creo que es una discusión que no tiene que ver con características ideológicas; es una discusión humana que debe ser abordada en ese contexto", comentó el legislador oficialista.

CAE Y EUTANASIA "SE PUEDEN TRAMITAR EN PARALELO" A OTROS TEMAS

Ante la crítica de algunos sectores, particularmente de oposición, de que los proyectos sobre el CAE y la eutanasia podrían distraer al Congreso de otros temas, como la seguridad, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (Partido Socialista), afirmó que hay comisiones suficientes como para ver estos asuntos de manera paralela.

"Estos proyectos que se van a presentar en el mes de septiembre dan cuenta de importantes reformas y necesidades sociales. Quiero destacar que, dada la composición del Congreso, con múltiples comisiones legislativas, se pueden tramitar en paralelo estas iniciativas y no debería haber ningún obstáculo en el trámite legislativo, toda vez que van a estar radicadas en comisiones distintas", planteó el exsenador.