Gremio asegura que 27 mil escolares están "completamente fuera" del sistema

La Asociación de Educadores de Chile (Aseduch) calcula que al menos 27 mil escolares están "completamente fuera del sistema", de acuerdo con cifras a las cuales accedieron mediante Ley de Transparencia, y las entregadas por el propio Ministerio de Educación.

El Mercurio consigna que, según el gremio de profesores, de los 50.814 niños y adolescentes excluidos del sistema en 2023, sólo 33.296 se inscribieron para rendir exámenes libres, y entre ellos, el 15% (4.995) no se presentó a rendirlos, y un 13% (3.662) fue reprobado.

Así, un total de 8.657 estudiantes no avanzó en el proceso de validación de estudios, a los que se suman 17.518 alumnos que no se han inscrito en estas pruebas, y los 880 que al 31 de marzo -de acuerdo con el Mineduc- no contaban con una matrícula.

Para el presidente de Aseduch, José Luis Velasco, estos niños y adolescentes "representan una situación sumamente compleja y grave, de la que el Estado debe hacerse cargo. Estamos hablando del incumplimiento al derecho a la educación que tienen miles de niños, niñas y jóvenes a lo largo y ancho del país".

"Exigimos que el Gobierno ponga el cascabel al gato y se haga de una vez por todas responsable de la grave crisis que vive nuestro sistema educativo. Como educadores, somos testigos día a día de cómo cientos de apoderados llegan esperanzados a los establecimientos a buscar matrículas (...) cuando el Estado debiera asegurarles ese derecho sin distinción", remarcó el docente.

A su vez, la directora de implementación de Fundación Presente, María Koch, relevó que la exclusión escolar es un proceso multifactorial, pero la asistencia a clases es clave para evitarla: "Un estudiante que está desmotivado con la educación o una familia con falta de valoración, necesita un sistema de apoyo que lo empuje hacia la escuela, no hacia afuera", de manera que "es urgente que potenciemos disminuir los desafíos que hay para recibir la educación".