Ningún liceo emblemático entre los 100 mejores de la PAES: ¿Qué hay detrás de la debacle?

A pesar de que el Ministerio de Educación advirtió a las universidades no divulgar información sobre los resultados de las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES), se dio a conocer que en 2023 ningún liceo emblemático figuró entre los 100 mejores establecimientos.

Entre los 100 colegios con mejor desempeño se ubicaron sólo dos municipales -el Liceo Augusto D'Halmar de Nuñoa y el Liceo Bicentenario de Temuco, en los puestos 21 y 60, respectivamente- y uno subvencionado -el Colegio San Pedro Poveda de Maipú-. El resto son particulares.

Este año, por ejemplo, el Instituto Nacional se ubicó en el lugar 267, 66 puestos más abajo que en 2022, cuando estaba en el lugar 201.

"PENSAR EN RÁNKINGS SERÍA UN ERROR", DICE EL MINISTRO

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó la ausencia de los liceos emblemáticos en el "top 200" al plantear que "los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior no constituyen una evaluación del sistema educativo, es decir, no es equivalente al Simce. Por lo tanto, uno no puede inferir de aquello conclusiones como las que se hacen habitualmente a partir del Simce, mucho menos pensar en rankings, ni en elementos de esas características, creo que sería un error".

El secretario de Estado insistió, en cambio, en la importancia del programa de Reactivación Educativa.

"El sector educacional, que tiene tres dependencias administrativas: la particular pagada, la particular subvencionada y la pública -municipal y servicios locales-, en general, si uno mira el 20% de mejor rendimiento de cada una de estas dependencias, en general se comportan de manera estable como se ha desarrollado en los últimos años. Uno mira hacia atrás, estamos haciendo un análisis para profundizar mucho más en aquello, pero en general el comportamiento es estable", afirmó Cataldo.

"Sin duda que hay cosas como la situación de los liceos emblemáticos que tienen diferencias, y es evidente que es así, porque efectivamente si uno mira, por ejemplo, casos de algunos liceos emblemáticos que antes de la ley de inclusión tenían un 30% de estudiantes vulnerables, hoy día esa cifra se eleva por sobre el 60%, y lo que quiere decir es que se ha democratizado el acceso", acotó.

Cataldo añadió que para los liceos emblemáticos se firmó un protocolo de acuerdo en el Senado para destinar mayor presupuesto a infraestructura, convivencia escolar y violencia escolar, y también apoyos para los aprendizajes, una política que estaría destinada especialmente a este tipo de históricos establecimientos.

FIN DE LA SELECCIÓN Y LA CRECIENTE VIOLENCIA

El director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, explicó a Cooperativa que esta debacle de los liceos emblemáticos se debe principalmente a la eliminación de la selección académica y la creciente violencia en este tipo de establecimientos.

"Las comunidades escolares se han visto tensionadas, se han quebrado internamente, ha habido una creciente violencia dentro y alrededor de estos colegios y una incapacidad de la sociedad chilena, del Estado, de los distintos Gobiernos, para revertir este proceso de decadencia de estos colegios", indicó el académico.

"Estos colegios que tradicionalmente habían servido para alimentar la formación de los circuitos de élite del país, de la élite política, intelectual, académica, científica, artística, etcétera, perdieron esa condición desde el momento en que la ley -equivocadamente, a mi juicio- le prohibió a estos colegios ejercer una cierta selección académica como lo hacía previamente", agregó Brunner.