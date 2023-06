Sindicato y apoderados revelan detalles de por qué SEK pidió el cierre de su colegio en Concón

Una carta firmada por el expresidente de la ANFP Jorge Segovia detonó una verdadera crisis en el Colegio SEK Pacífico, de Concón, dejando en jaque a una comunidad escolar de 800 alumnos y más de 100 trabajadores.

La misiva anunció el cierre del establecimiento para el próximo 31 de diciembre, luego de una tortuosa negociación colectiva con el sindicato que se formó hace dos años y que apenas cuenta con 19 afiliados.

Para justificar el cierre, el colegio manifestó que "la Dirección Regional del Trabajo de Viña del Mar, desconociendo los sólidos argumentos del colegio y la oferta presentada por nuestra parte, nos ha fijado un 'piso de negociación' que no refleja las condiciones reales del centro, generándonos una situación de gran incertidumbre".

"El sindicato -añadió la carta- decidió acogerse a este piso impuesto, lo que nos obliga a asumirlo a pesar del aumento de costos y riesgos que esto implica. Esta situación nos impide seguir realizando nuestra labor con la tranquilidad y seguridad de futuro necesarias, y contraviene nuestra planificación económica que promueve la modernización y mantenimiento de nuestro alto estándar educativo".

Segovia, presidente de la Institución Internacional SEK, se fugó de Chile luego de que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) anunciara una investigación por el pago que realizaron algunas universidades privadas -entre ellas la SEK- para lograr la acreditación. Desde entonces, trabaja desde España, su país natal.

LOS DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Daniela Mujica, presidenta del sindicato conformado en 2021, contó que éste era el primer proceso de negociación colectiva que se realizaba en el colegio.

En conversación con Cooperativa, Mujica explicó que el "piso mínimo" que estableció la Dirección del Trabajo correspondía, en su mayoría, a beneficios que el establecimiento ya ha entregados y que pidieron establecerlos en el contrato colectivo para resguardarlos.

Además contó que pedían un reajuste al bono de movilización que no ha sido actualizado en una década, mientras que los sueldos se han reajustado, pero por debajo del IPC.

Mujica contó que "en los dos años del sindicato han pasado unos 80 trabajadores que se han desafiliado por temor a represalias y durante el proceso de negociación se han seguido desafiliando porque las prácticas antisindicales han sido duras y constantes por parte del empleador".

"Estábamos dispuestos a cerrar la negociación sólo con el piso y lo manifestamos expresamente a la comisión negociadora del colegio", contó Mujica quien añadió que "vino la Dirección del Trabajo a fiscalizar (...), constató el piso, el colegio puso un recurso de reposición y fue rechazado por la DT. En dos instancias, la DT ratificó los beneficios históricos".

El pasado jueves, agregó, el colegio envió su propuesta que -en resumen- estaba "por debajo del piso y que pone condiciones que nos restringen en nuestra libertad", como es la inclusión de una cláusula que limita los derechos de los trabajadores que tienen a sus hijos becados en el establecimiento.

"¿Cómo vamos a firmar algo que genera perjuicio a los trabajadores sindicalizados?", cuestión Mujica.

Luego de que el colegio rechazara extender la negociación, el sindicato debía votar la huelga, sin embargo, "decidimos que lo preferible era no hacer efectiva la huelga, acogiéndonos al Artículo 342 del Código del Trabajo que plantea que nos acogemos al piso de la negociación y esta se posterga por 18 meses".

La trabajadora y líder del sindicato remarcó que el cierre del colegio "es terrible" y que en realidad "le sale más barato" echar a los 19 trabajadores sindicalizados. "Si fuera tanta la inestabilidad, el dueño no tiene ningún impedimento de los 19, despedir 17, pero decidió cerrar y finiquitar a 108 trabajadores que le sale evidentemente más costoso. Es su decisión, no nuestra".

Apoderados y trabajadores conversaron hoy en las afueras del colegio. (Foto: Belén Velásquez, Cooperativa)

APODERADOS ANUNCIAN ACCIONES JUDICIALES

El apoderado Carlos Carmona relató a Cooperativa que "los niños ya no quieren venir a clases, están angustiados porque saben que no pueden conseguir colegio en otra parte".

Carmona explicó que se reunió con la dirección del establecimiento que manifestó que "el piso mínimo que puso la Inspección del Trabajo es insostenible para la operación del colegio".

"Después fui a hablar con el Sindicato para que me explicaran cuál es el piso mínimo y nos damos cuenta que son elementos económicos que son bastante menores del punto de vista de la inversión que se hace acá", relató.

"Por ejemplo -añadió-, este año podemos ver que se renovó todo el pasto sintético de las canchas de fútbol, una inversión millonaria que supera enormemente las diferencias que pueden ser esas gratificaciones que las personas están pidiendo, que pueden ser muy justas. Yo pedí al Sindicato que valorice las cosas para ver si afecta la aguja del negocio, pero creemos que no".

Carmona reveló que "hay una posibilidad de que existan querellas por estafa y publicidad engañosa porque hace dos semanas se están vendiendo cursos de AB que son proyectos de varios millones de pesos que se paga por una educación particular con Cambridge, se proyecta por dos años para poder irse a estudiar afuera. ¿Quién va a hacer eso hoy en la Quinta Región? Nadie, es publicidad engañosa".

"Por el lado civil está todo el daño emergente, sicológico, daño económico a las familias que hicieron toda su vida en torno al colegio. Mucha gente se cambió de casa por este colegio, por la publicidad que hizo este proyecto educativo. Ellos decían que si introducías un hijo acá, te permitía flexibilidad en el proyecto educativo a nivel mundial, es decir, tú te podías ir a otro país y usabas el mismo Colegio Sek. ¿Cómo garantizamos esto si hoy el colegio está cerrando'", cuestionó.

Carmona insistió que "lo que está pidiendo el Sindicato hay que evaluarlo, pero no creo -en principio- que pueda poner en jaque la operación del colegio, entendiendo que se nos sube todos los años la mensualidad en función de la UF, hemos aumentado al doble la cantidad de alumnos, tenemos menos salas habilitadas de las que se nos prometió, entonces hablamos de un abuso empresarial. Se ha desmejorado el servicio y ahora no quieren cumplir reglas laboral. Técnicamente no veo el argumento para justificar el cierre por inhabilidad económica".

El apoderado, quien se ha convertido en una suerte de vocero de esta situación, comentó que "se ha hablado que este paño inmobiliario tiene un costo tremendo, pero es distinto. Si quieres cerrar una actividad económica, que sea bien hecho, no dejes entrar más a Play Group y cierra en 20 años, pero no puedes cerrar de un día para otro".

Carmona confirmó que el viernes se realizará una reunión donde el colegio explicará la situación. En ese sentido, el apoderado dijo esperar que Jorge Segovia "entre en razón y se haga responsable socialmente y empresarialmente de una actividad económica que él hizo en Chile".

SUPERINTENDENCIA EXPLICA PASOS PARA EL CIERRE

La Superintendencia de Educación recordó que para hacer efectivo el cierre de un establecimiento, el sostenedor debe solicitarlo al Seremi de la cartera "a más tardar el 30 de junio del año escolar anterior".

Además de ello deben notificar personalmente, previo al plazo, a los padres y apoderados para citarlos a una reunión donde se informe el cierre del colegio.

La Superintendencia recordó también que el establecimiento debe acreditar que está al día con el pago de remuneracoines y corizaciones previsionales de su personal.

"Aquellas niñas, niños y adolescentes que no cuenten con matrícula en otro establecimiento educacional, las familias pueden recurrir a la Seremi de Educación respectiva para la reubicación de esos estudiantes", añadió la autoridad.