Exdirector cree necesaria "una intervención" en Junaeb

Diversos cuestionamientos ha recibido la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a raíz de un preinforme de la Contraloría General de la República, en el que se detectó una serie de irregularidades respecto a las licitaciones por el servicio de alimentación.

Se trata del cambio en los mencionados contratos, los que se modificaron sin que el ente fiscalizador hiciera toma de razón, y que significó un gasto adicional de hasta 16 mil millones de pesos entre 2023 y 2023.

Junaeb emitió un comunicado en el que afirmó desconocer el método del cálculo para llegar a la mencionada cifra, y que espera el informe final por parte de Contraloría.

En tanto, el exdirector de Junaeb, Jaime Tohá, sostuvo que "las cosas que hemos estado viendo estos días y otras más que van a seguir saliendo, no deja lugar a duda que aquí tiene que haber una intervención. Acá hay un preinforme de la Contraloría tan potente, que obliga a tomar medidas inmediatas sin tener que esperar el informe final".

"Además, tiene que tratar de corregir todas estas cosas que están pasando, tomando las medidas para que no se sigan repitiendo en el futuro, ver cómo se van a corregir todos estos errores que hay para atrás, estos contratos que no fueron a toma de razón, según la Corte Suprema son contratos inexistentes", complementó.

En esa línea, Tohá advirtió que "hoy en día Junaeb opera su programa de alimentación con contratos que legalmente son inexistentes", ya que de "éstos sobrepagos, se van a pedir los reembolsos, se van a demandar a las empresas, se van a pedir que la plata se devuelvan, van a haber investigaciones penales. Esas son cosas que hay que resolver".

RETRASO EN LA LICITACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES

A los cuestionamientos por las licitaciones, también se suma la falta en la entrega de más de dos millones de kits de útiles escolares para este año que, debido también a un retraso en el proceso de licitación, no han podido ser entregados, y la mantención, vía trato directo, de Edenred como proveedor del programa de la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).

Aludiendo a esto último, el también exdirector de Junaeb Cristóbal Acevedo afirmó: "La Contraloría le dice a la Junaeb que cometió ilegalidad en la adjudicación a una empresa y le pide que retrotraiga la licitación. La Junaeb la retrotrae, pero como no le gusta el resultado, la declara desierta. Y, como quiere adjudicarle igual a la misma empresa que había adjudicado de forma ilegal, la Junaeb le hace un trato directo y le entrega igual la licitación".

"¿Por qué no hicieron eso con los útiles escolares y dicen que no se puede hacer trato directo? Porque en el caso de los útiles escolares, habrían tenido que hacer un trato directo en favor de una empresa que no les gustaba", cuestionó el exdirector del organismo.

"En cambio, en el caso de la tarjeta Junaeb, hicieron el trato directo que dicen que no se puede hacer, pero en favor de la empresa que sí les gustaba. Acá se está buscando favorecer alguna empresa por sobre otra", fustigó Acevedo.

Cooperativa se contactó con Junaeb para obtener su versión ante los mencionados cuestionamientos, sin embargo, desde el organismo desistieron referirse al tema.