Mineduc invita a "anotarse en la lista" de espera para vacantes en colegios

Este miércoles comenzó el proceso de solicitudes fuera de plazo "Anótate en la Lista" Vacantes 2026, herramienta que permite a las familias solicitar cupos en establecimientos públicos y particulares subvencionados una vez finalizado el proceso de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Esta iniciativa busca que las antiguas listas de espera presenciales se conviertan en un registro público transparente por orden de llegada, donde las familias pueden inscribirse en línea y conocer su posición en tiempo real.

Durante esta jornada se inició el periodo exclusivo para repitentes y desde el 12 de diciembre se abrirán las postulaciones para estudiantes sin asignación o asignados por cercanía.

Posteriormente se iniciará la regularización general por zonas geográficas, con Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso desde el 15 de diciembre; O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes desde el 17 de diciembre; y con la Región Metropolitana el 19 de diciembre.

Los apoderados que deseen inscribir a sus hijos deben ir a sistemadeadmisionescolar.cl y hacer clic en el botón "Ingresar" dentro de la línea de tiempo Solicitudes fuera de plazo – Anótate en la Lista, Vacantes 2026.

Si es que se asigna una vacante, el apoderado recibirá automáticamente un correo electrónico, siendo contactado por forma telefónica por el recinto educacional, teniendo un plazo de dos días hábiles para responder y confirmar o rechazar el cupo.