"No lo necesitan": Madre explica por qué sus hijos no van al colegio y desata ola de críticas

Una madre chilena que se dedica a viajar por Asia junto con su familia, fue duramente criticada tras dar a conocer que sus hijos no van al colegio, porque "no lo necesitan".

Todo comenzó cuando la mujer que suele utilizar sus redes sociales para compartir contenido de sus viajes, respondió a una de las preguntas que más se repetían en sus videos de TikTok respecto a la educación de sus hijos.

"Mis niños no van al colegio, no lo necesitan. Tienen seis y tres años. Son unos privilegiados, tienen la suerte de tener a su mamá y a su papá 24/7 con ellos. No hacemos home schooling tampoco, simplemente aprendemos de la vida", dijo la mujer que aseguró que sus hijos "están aprendiendo más que nunca".

Ante las críticas que recibió la publicación, la mujer explicó en un segundo video que valora el tiempo de calidad que puede disfrutar junto a su familia, y la amplitud cultural que sus niños adquieren al conocer a personas de distintas partes del mundo. Sin embargo, aseguró que una vez que decidan mudarse de vuelta al país, enviarán a los pequeños al colegio.

"Si piensas que tus hijos pequeños no van a tener recuerdos de su infancia, entonces déjalos encerrados en una pieza, encerraditos no se van a acordar. Absurdo, ¿no? Porque entonces, no le contaríamos cuentos antes de dormir, no le daríamos besos todo el día. Todas esas son cosas que quedan en el corazón y no se olvidan nunca, son para siempre", concluyó la mujer.