Flavia Torrealba, presidenta del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), planteó en El Primer Café que la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, -que será presentada este lunes- no logrará apoyo en el Congreso y no llegará a buen puerto, ya que no está bien fundada y no sumará los votos de la Democracia Cristiana, partido clave para llegar a una mayoría.

