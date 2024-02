Profesores de Atacama: Gobierno no ha cumplido en infraestructura educacional

Profesores y directores escolares de la Región de Atacama acusaron que los establecimientos educacionales bajo la administración del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) no han presentado los avances prometidos por el Gobierno en materia de infraestructura.

Cabe recordar que los docentes habían realizado en septiembre de 2023 una paralización que duró 83 días, denunciando que no contaban con las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo ya que era necesario el arreglo de baños, el reemplazo de extintores, contrataciones de especialistas para el programa de integración escolar y otras inversiones.

Dicha movilización incluso repercutió fuertemente en el año escolar y en el rendimiento de los estudiantes locales, quienes, por ejemplo, registraron el promedio PAES más bajo a nivel nacional.

Posteriormente, el paro se levantó luego de una reunión que tuvieron los profesionales con el Ministerio de Educación (Mineduc), donde la cartera se comprometió a garantizar las condiciones habilitantes mínimas para la realización del período académico.

Sin embargo, "prácticamente a dos semanas de iniciar el año escolar, no hemos visto esas obras en función de cumplir los acuerdos que estaban establecidos. Y eso nos hace dudar de la normalidad de nuestro año académico", dijo Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama.

"Entonces, en ese sentido, no se descarta ninguna forma de presión, pero por sobre todo nosotros estamos apostando a que las autoridades no le fallen a las comunidades educativas. Tienen que cumplir, o sea, sería una crisis mucho más profunda si los compromisos no se cumplieran", agregó el representante.

GOBIERNO SEÑALA HACER "TODO EL TRABAJO" PARA CUMPLIR LO PROMETIDO

Desde el Gobierno, la ministra de Educación subrogante, Alejandra Arratia, indicó en Cooperativa que están haciendo "todo el trabajo para llegar de acuerdo a lo comprometido", a pesar que el inicio de las clases para la región será el día martes 5 de marzo.

"Ya hay obras en ejecución. Durante la semana se irán realizando otras obras y, de cara al año escolar, la idea es que estén las construcciones. Se va avanzando también en todo lo que es trabajo de aseo industrial, limpieza de plagas, reposición de materiales", agregó la autoridad de Estado.

Por su parte, la directora del SLEP de Atacama, Cecilia Brito -la quinta a cargo en menos de dos años-, aseguró que el servicio local ejecutó obras de mantenimento en 43 establecimientos y que se han contratado empresas de aseo para que, en conjunto con los municipios, lleven a cabo la limpieza, el retiro de escombros y la extracción de desechos.