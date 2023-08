Ministro Cataldo: "Haré todo mi esfuerzo por evitar que haya un paro de profesores"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió este domingo a un eventual paro indefinido de los profesores del país y garantizó que hará todo su esfuerzo para evitar que se llegue a esa instancia.

En conversación con "Estado Nacional" de TVN, el nuevo titular de esa cartera sostuvo que "no puedo garantizar que no va a haber paro, pero puedo garantizar que voy a hacer todo mi esfuerzo por evitar que haya un paro en lo que a mí me corresponde, pero la decisión es de los profesores y profesoras".

"Yo esperaría que una movilización como esa, una paralización de actividades, en un contexto como en el que estamos hoy día, con las problemáticas que tienen los estudiantes que enfrentar en el contexto de la reactivación y la recuperación de aprendizajes, con los resultados que tuvimos del Simce (...) siempre una solución de última ratio", expresó el titular de Educación.

Asimismo, cree que "hay espacio para el diálogo y para construir, distinto a una movilización de fuerza, y espero que no ocurra", ya que "para eso estamos trabajando con el gremio".

"Hubo una propuesta que hicimos y entiendo que fue muy bien recibida en la asamblea (...) esa es una buena señal de cara a la consulta que viene el miércoles", cerró.