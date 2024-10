Eyzaguirre por caso Cubillos-USS: "Hay un manoseo de la palabra libertad"

El exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre (PPD) opinó este viernes, en El Primer Café, que la también otrora titular del ramo Marcela Cubillos (ex-UDI) ha manoseado el concepto de "libertad".

Tras destaparse su exorbitante sueldo de 17 millones de pesos en la Unversidad San Sebastián (USS) y los cuestionamientos y denuncias a la Superintendencia de Educación Superior en su contra, la candidata a la alcaldía de Las Condes y exconstituyente acusó "un atentado brutal contra la libertad".

Cubillos arguyó que en este caso se trata de una universidad privada que fija su política de remuneraciones y, por lo tanto, "el que entren recursos públicos a una universidad privada no permite que el Estado pueda controlar quién enseña, cómo enseña ni cuánto enseña".

Al respecto, Eyzaguirre enfatizó que las universidades -sean públicas o privadas- no son empresas comerciales, sino instituciones sin fines de lucro, y planteó que los salarios en las casas de estudio no deben ser vistos como una cuestión de libertad absoluta, sino que deben ser transparentes y basados en criterios académicos y científicos.

En ese sentido, dijo el economista, los sueldos deben reflejar la calidad de la docencia y la investigación, y no deben ser determinados "por la oferta o la demanda", como "una fábrica de zapatos".

"Creo que hay un concepto muy equivocado cuando se levanta la idea de la libertad de salario en la universidad como un criterio fundamental de libertad. No significa que el Estado vaya a fijar los salarios, pero significa que hay carreras académicas donde los salarios en cada universidad son transparentes y tienen una evolución en el tiempo conforme a indicadores que tienen que ser por todos conocidos", señaló el exministro.

"Aquí hay un manoseo de la palabra libertad para simplemente evadir las responsabilidades que, en este caso, no se han aclarado", afirmó.

Finalmente, Eyzaguirre apuntó que "el que a partir de esto se comience a cuestionar la reforma educacional de la Presidenta (Michelle) Bachelet, yo no sé qué tiene que ver con el salario que ganaba la exparlamentaria Cubillos. Es lo mismo que hace (Donald) Trump en Estados Unidos: cuando tiene que dar una explicación, comienza a atacar y a descalificar en otros campos que no tienen nada que ver".

"Si vamos a discutir la reforma educacional de la Presidenta Bachelet, discutámosla, pero en serio. Yo no voy a conversar a punta de esloganes. ¿Quieren discutir las luces y sombras de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública)? ¿Quieren discutir las luces y sombras del fin del copago? ¿Quieren discutir las luces y sombras del fin de la selección? Okay, cualquiera de esos temas los abordo encantado y no creo que se haya puesto la última gota de tinta sobre esto. Las cosas requieren modificaciones en el tiempo, no contrarreformas", sentenció.