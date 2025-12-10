Por 7 años: Universidad de Chile logró reacreditación con nivel de excelencia

Tras de dos años de trabajo, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) informó que la Universidad de Chile fue nuevamente acreditada en nivel de excelencia por 7 años, hasta 2032.

"Este resultado es fruto de un esfuerzo colectivo de nuestra comunidad", dijo la rectora Rosa Devés, para quien "obtener siete años de acreditación no es solo un orgullo; es también una responsabilidad".

La Casa de Bello dijo que el proceso de autoevaluación, "liderado por la prorrectora Alejandra Mizala, permitió integrar miradas diversas, revisar críticamente los avances de la universidad y definir con claridad los desafíos que guiarán el nuevo ciclo institucional. Con ello, la Universidad de Chile obtiene, por cuarta vez consecutiva, la acreditación máxima".

"Esta acreditación refleja el trabajo riguroso y comprometido de una comunidad que mira su quehacer con honestidad y responsabilidad pública. Confirma que la Universidad de Chile avanza cohesionada, con un proyecto claro y con la convicción de que su misión con el país se proyecta con renovada fuerza hacia el futuro", comentó Mizala.