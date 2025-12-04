Ranking de las mejores universidades de América Latina: PUC sube y U. Chile cae

Este miércoles se dieron a conocer los resultados del Times Higher Education Latin America University Rankings 2026, un informe que evaluó a 223 instituciones de 16 países y que incorporó 16 universidades que participaron por primera vez.

El estudio evaluó criterios vinculados a la investigación, enseñanza, impacto y proyección internacional.

Fue así como la Pontificia Universidad Católica de Chile se ubicó en el tercer lugar del listado y fue destacada como la mejor evaluada fuera de Brasil, mientras que la Universidad de Chile registró una caída que la dejó fuera del top 10 por primera vez desde la creación del ranking en 2016, ya que quedó en el lugar número 13.

Chile destacó en el listado con 12 instituciones dentro de las 50 mejores del continente, entre ellas la Universidad de Tarapacá, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Concepción, la Universidad de La Frontera, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Austral, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Talca.

En tanto, 24 entidades de educación superior del país figuraron dentro de las 100 mejores de Latinoamérica en 2026.

El top 10 volvió a quedar dominado por Brasil, con la Universidad de São Paulo en el primer puesto por segundo año consecutivo y la Universidad de Campinas en el segundo lugar.

Según consignó La Nación, Brasil concentra 69 universidades clasificadas y 13 de ellas aparecen dentro de las primeras 20. México recupera presencia en los primeros lugares pero muestra un desempeño irregular en el resto de sus instituciones, mientras que Argentina registra una caída pronunciada y queda sin representación dentro de las primeras 50.

Cabe destacar que los movimientos del ranking se explican por el cambio en la metodología aplicada desde esta edición, que incorpora estándares globales con 16 indicadores distribuidos en cinco áreas y que provocó variaciones significativas respecto de ciclos anteriores.