Boric conmemoró los 53 años de la nacionalización del cobre en Chuquicamata

AHORA | Presidente @GabrielBoric encabeza la conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre desde Chuquicamata. https://t.co/zDBSXsg3kG — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) July 11, 2024

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre desde el campamento minero Chuquicamata, en Calama, Región de Antofagasta.

Fue en 1951 cuando se presentó el primer proyecto de nacionalización del mineral, cuando su explotación estaba en manos de capitales norteamericanos. Sin embargo, no fue hasta 1964 cuando el Presidente Eduardo Frei Montalva comenzó el proceso de chilenización del cobre, que dio paso más adelante a la nacionalización en 1970, bajo el Gobierno del Presidente Salvador Allende.

En Chuquicamata, visitamos el Centro Integrado de Operaciones (CIO) de la mina, junto al presidente de @CodelcoChile, Máximo Pacheco, la ministra Aurora Williams, el gobernador Ricardo Díaz, delegados presidenciales Karen Brehens y Miguel Ballesteros, el senador Esteban… pic.twitter.com/8NlHVmBcM0 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 11, 2024

Durante su discrso el Mandatario señaló que la nacionalización es "algo que nos llena de orgullo" y aseveró que "Codelco no se privatiza. Y es más, no solo no se privatiza sino que además avanza en nuevas funciones y exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio, que también tiene que sr profundamente chileno".

"Con este mismo espíritu de soberanía y de distribución justa de la riqueza, con ese mismo espíritu, hemos materializado durante nuestro gobierno la nueva ley de royalty minero, que ha permitido que en aquellas comunas donde hay faenas de las gran minería del cobre, yacimientos, refinerías o fundiciones, hay ahora también una justa retribución para sus visitantes ", destacó el Jefe de Estado.

Los desafíos de Codelco

La conmemoración estuvo marcada por la presencia del exministro de la Unidad Popular, Sergio Bitar, quien destacó que la nacionalización fue "una gran decisión que permitió crear esa capacidad que ha permitido ahora el litio, que permitió cuando nos cortaron el gas desde Argentina a hacer el gran plan de gasificación. Un arma del Estado para los chilenos".

No obstante, analizó los desafíos que tiene Codelco en la industria y apuntó a que "hemos tenido ciertamente un problema de ley, a medida que cae la ley tienes que sacar mucho más estéril (el mineral), con mucho más movimiento y te aumenta los costos. Tenemos que tener competitividad y buena relación con los sindicatos. Hay que ir bastante más lejos para poder mover lo que es la competitividad".

En el último tiempo, la empresa estatal ha pasado por momentos complejos financieramente, ya que, en 2023 registró una pérdida de 591 millones de dólares y una caída de generación de valor de un 26%.

Lo anterior, ha provocado críticas desde la oposición que plantean las deficiencias que tiene Codelco en el mercado minero y esperan que la experiencia no sea repetida con el litio.

El diputado José Miguel Castro (RN) apuntó que "Codelco ha demostrado grandes pérdidas y se ha transformado en un lastre en términos de burocracia y en términos de contratación de personas, que por lo demás, debería estar dando otros frutos como lo hace la empresa privada".

Sin embargo, la diputada Catalina Pérez (RD, con militancia suspendida) señaló que "cuando hablamos de que el cobre es para los chilenos y chilenas, y que los recursos estratégicos deberían ser para los chilenos y chilenas creo que es un principio y una mirada estratégica".

"Por supuesto, que hay cosas que se pueden mejorar siempre. Pero creo que es importante tener la premisa y los principios de que los recursos estratégicos, de que el cobre, tiene que ser recuperado", aseveró la parlamentario oficialista.

En cuanto a las críticas, el presidente del directorio de Codelco Máximo Pacheco señaló que "la competitividad hoy depende de las leyes del mineral. Tenemos que recuperar y renovar nuevos yacimientos en eso se ha estado trabajado con proyectos estructurales".