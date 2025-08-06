Síguenos:
Cientos de personas despidieron a minero serenense fallecido en El Teniente

Cientos de personas, entre ellas familiares y compañeros, dieron el último adiós este miércoles a Carlos Arancibia, minero serenense de 34 años que falleció en la tragedia de la mina El Teniente, en la Región de O'Higgins.

La despedida del trabajador tuvo lugar en la capital de Coquimbo, en la Parroquia San Juan Evangelista, y contó con la asistencia del Presidente Gabriel Boric y de la ministra de Minería, Aurora Williams.

