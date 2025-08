Familiares de los cinco trabajadores que siguen atrapados tras el derrumbe en la mina El Teniente de Codelco llegaron a las oficinas de la empresa en Rancagua para exigir respuestas, denunciando una total falta de información por parte de las autoridades y de las empresas contratistas.

La hermana de uno de los desaparecidos expresó la angustia que vive su familia: "No hemos sabido nada, nada de él, nada, solamente que supuestamente saben dónde está la ubicación de ellos, pero no lo han podido rescatar, no sabemos si está vivo, si está muerto, nada", declaró. La mujer criticó duramente la desinformación: "Si no es por la prensa uno no se entera de nada, y nosotros deberíamos ser los primeros en saber qué es lo que está pasando con ellos adentro".

La familiar también reveló que su hermano le había comentado sobre irregularidades en la mina, señalando que "el cerro estaba sonando mucho", y que, a pesar de las alertas, no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas. "Esperan a que pase algo para poder tomar un resguardo de lo que de cuidar a la gente", acusó.

