Rafael Epstein, académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, planteó en Cooperativa que Codelco tome la tragedia ocurrida en El Teniente como una oportunidad para "hacer aún más segura la operación, y que esto no vuelva a ocurrir".

"Una opción es acelerar aún más el proceso de robotización, telecomando, equipos autónomos y operación lejana de los sectores más complicados, de modo que cada vez sea menos necesario que entre gente a la mina", sugirió el experto en Lo que Queda del Día.

Para el docente, avanzar en la automatización dentro de yacimientos subterráneos permitirá que "los trabajadores tengan una operación más segura, pero también una calidad de vida mucho mejor".

