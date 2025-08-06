Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago10.0°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de OHiggins

Experto sugiere avanzar en automatización de la minería luego de tragedia en El Teniente

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Rafael Epstein, académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, planteó en Cooperativa que Codelco tome la tragedia ocurrida en El Teniente como una oportunidad para "hacer aún más segura la operación, y que esto no vuelva a ocurrir".

"Una opción es acelerar aún más el proceso de robotización, telecomando, equipos autónomos y operación lejana de los sectores más complicados, de modo que cada vez sea menos necesario que entre gente a la mina", sugirió el experto en Lo que Queda del Día.

Para el docente, avanzar en la automatización dentro de yacimientos subterráneos permitirá que "los trabajadores tengan una operación más segura, pero también una calidad de vida mucho mejor".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados