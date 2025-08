Tras el accidente en la mina El Teniente, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Contratistas de Codelco (Sinatracch), Miguel Carreño, sugirió este lunes que la falta de trabajadores con experiencia y el descarte de personal mayor de 50 años han impactado en la seguridad de las faenas. "Esa experiencia que tienen los viejos no la estamos llevando a la minería", sostuvo.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el dirigente dijo creer que el derrumbe no fue una negligencia, sino una explosión de roca que el cerro "siempre está avisando". "No creo que haya sido evitable. El cerro se comporta cada cierto tiempo de esa manera", sostuvo, apuntando que las alertas no son siempre interpretadas correctamente, debido a que "hay tantos disparos que a veces no sabes si fue por una explosión de producción o un estallido de roca".

En relación a la continuidad de las faenas lugar del accidente, Carreño planteó que "hay que fortificar de mejor manera", pero insistió en que el comportamiento del cerro indica que se debe buscar una nueva zona para la explotación. "El cerro está diciendo que no se puede producir ahí, que hay que buscar otro sector", advirtió.

LEER ARTICULO COMPLETO