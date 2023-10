Máximo Pacheco admitió que Codelco asume endeudamientos del Estado

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, abordó la pronunciada deuda que afecta a la estatal, que al superar los 18 mil millones de dólares es una de las principales dificultades que enfrenta la empresa.

Aunque destacó el éxito reciente de la colocación de un bono por 2.000 millones de dólares, apuntó en Radio Infinita que en concreto, esa deuda corresponde al Estado, al retirar todas las utilidades que la compañía produce.

"El ministro de Hacienda dice: 'Sabe qué más, en vez de yo, el Estado, endeudarme, que vaya Codelco como Estado a endeudarse'. Esa es una decisión completamente legítima del Estado de Chile", planteó inicialmente.

El extitular de Energía acotó que "el Fondo Monetario Internacional lo tiene perfectamente considerado: cada vez que una empresa pública se va a endeudar afuera, eso se llama deuda de las empresas, y cada vez que el Estado sale a endeudarse, eso se llama deuda del Estado".

A la vez, Pacheco no quiso ponerle valor a la corporación: "El ejercicio de cuánto vale Codelco no lo necesito, Codelco no está en venta. Lo que importa es que Codelco sea un negocio sostenible, que los costos de producción sean competitivos, que dé utilidades (...). Codelco no está a la venta, aunque algunos quieran privatizarla", sentenció.

EXPERTOS CUESTIONAN LA GESTIÓN ESTATAL

Óscar Landerretche, expresidente del directorio de la minera, también declaró en agosto pasado que sus problemas financieros tienen que ver con baja capitalización y baja retención de utilidades.

Al mismo tiempo, calificó como "escandalosa la manera en que el Estado de Chile esconde deuda externa en Codelco. Me parece que eso es un problema de gobernanza fiscal", consignó El Mercurio.

En tanto, Gustavo Lagos, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la PUC, coincidió ante el matutino en que el Estado ha dejado que "Codelco se endeude a tal punto que empieza a ser cuestionado internacionalmente", pues sus niveles son altísimos al comparar con otras mineras del mundo.

"Evidentemente que Codelco puede vender sus bonos internacionales a muy buen precio y con muy buen interés; el mercado piensa que el Estado respalda a Codelco. Ahora, eso no es lo que está asegurado en la ley, porque la ley expresamente dice que las deudas de las empresas públicas no son deudas del Estado", aseveró.

Según estimaciones de la consultora Plusmining, la deuda de la estatal rondaría los 31 mil millones de dólares en 2027, representando cerca del 10% del PIB.