Minero que quedó atrapado en El Teniente: "Pensé que me iba a morir"

Manuel Reyes, el minero de 35 años que la madrugada del lunes quedó atrapado producto de un sismo que provocó derrumbes en la División El Teniente de Codelco, reconoció que temió por su vida durante aquellos instantes.

Reyes trabaja como operario de una máquina scoop (una pala cargadora) y estaba a poco de terminar su turno en la Mina Andes Norte cuando ocurrió el temblor, que provocó una "explosión de roca".

"Se sintió un ruido fuerte, como si hubiera explotado una bomba... El equipo (el scoop), que pesa cinco mil kilos, se llegó a levantar entero. No se veía nada de nada, caía puro polvo de arriba, parecía una película; se veía como una onda expansiva", relató el trabajador a Las Últimas Noticias.

Ante esto, "me bajé de la máquina para salir corriendo, pero me di cuenta de que había un bloque de piedra demasiado grande en el camino", explicó Reyes, que en ese momento se encontraba lejos de sus 11 compañeros, quienes, pese al susto, lograron salir y ponerse a salvo.

Mientras se quedó solo, "el cerro seguía sonando y caía material por todos lados. Estaba más asustado... Pensé que me iba a morir", confesó a LUN.

Para aguantar "tenía unas botellas de agua, pero nada de comida, porque ya estaba por terminar mi turno", explicó.

Tras contactarse por radio con sus supervisores, "me dijeron que me quedara tranquilo, que ellos sabían donde estaba y que me iban a sacar de alguna manera. (Este mensaje) me dio un poco de esperanza", rememoró.

Finalmente, pasó cuatro horas y media atrapado y aislado, hasta que fue rescatado a través de una chimenea.

"Manuel estaba 37 metros debajo de nosotros (...) Se nota que tiene experiencia, porque se manejó muy bien, se ubicó en un punto seguro. Un rescatista bajó por la chimenea, le instaló el arnés y empezó a dirigirnos. Con la cuerda lo sacamos al nivel nuestro", dijo al diario Iván Silva, jefe de la Brigada de Rescate de El Teniente.