PDI incautó celulares de altos ejecutivos de Codelco por tragedia en El Teniente
Publicado:
En el marco de la investigación por cuasidelito de homicidio en la tragedia de El Teniente, la PDI allanó las oficinas de Codelco ubicadas en cuatro regiones del país e incautó los celulares del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el exgerente general de la división Andrés Music.
Los operativos se hicieron en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Atacama y O'Higgins, cuyo fiscal regional, Aquiles Cubillos, lidera las indagaciones contra 37 "sujetos de interés".
El allanamiento movilizó a 120 funcionarios de la PDI, en coordinación con el trabajo de seis persecutores.
