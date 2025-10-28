En el marco de la investigación por cuasidelito de homicidio en la tragedia de El Teniente, la PDI allanó las oficinas de Codelco ubicadas en cuatro regiones del país e incautó los celulares del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el exgerente general de la división Andrés Music.

Los operativos se hicieron en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Atacama y O'Higgins, cuyo fiscal regional, Aquiles Cubillos, lidera las indagaciones contra 37 "sujetos de interés".

El allanamiento movilizó a 120 funcionarios de la PDI, en coordinación con el trabajo de seis persecutores.

