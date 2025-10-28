Síguenos:
PDI incautó celulares de altos ejecutivos de Codelco por tragedia en El Teniente

En el marco de la investigación por cuasidelito de homicidio en la tragedia de El Teniente, la PDI allanó las oficinas de Codelco ubicadas en cuatro regiones del país e incautó los celulares del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el exgerente general de la división Andrés Music.

Los operativos se hicieron en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Atacama y O'Higgins, cuyo fiscal regional, Aquiles Cubillos, lidera las indagaciones contra 37 "sujetos de interés".

El allanamiento movilizó a 120 funcionarios de la PDI, en coordinación con el trabajo de seis persecutores.

