El presidente chileno, Gabriel Boric, celebró este jueves el 53 aniversario de la nacionalización del cobre y dijo que el mineral rojo es "el sueldo de Chile" y "la vía hacia un país más justo, libre y soberano".

"Ha sido el sueldo de Chile, pilar sobre el cual se han construido muchos de los beneficios sociales y políticas de bienestar con la que hoy cuentan los chilenos y chilenas", indicó el mandatario en Chuquicamata.

"Nuestro cobre sigue siendo una viga maestra y una vía hacia el futuro, hacia un Chile más justo, libre y soberano", indicó el gobernante.

"¡Codelco no se privatiza! Es más, Codelco no sólo no se privatiza, sino que avanza en nuevas funciones y exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio, que también tiene que ser profundamente chileno", agregó Boric, en referencia a la nueva estrategia que ha impulsado para convertir a la estatal en un actor relevante en la industria del litio.

