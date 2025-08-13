Tragedia en El Teniente: Comisión del Senado realiza sesión especial

La Comisión de Minería del Senado realiza este miércoles una sesión especial dedicada a la tragedia en la División El Teniente, donde seis trabajadores fallecieron producto de un derrumbe, instancia que cuenta con la participación del presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Máximo Pacheco.

Durante su exposición, el exministro se refirió a las extenuantes labores para rescatar a las seis víctimas, y resaltó que "a la cabeza de este colosal esfuerzo estuvo Andrés Music, gerente general de la División El Teniente".

"Como lo diera a conocer el presidente directivo de la corporación, Rubén Alvarado, Andrés ha dejado sus funciones en la empresa ayer 12 de agosto. Esta decisión, tomada de mutuo acuerdo, obedece a la voluntad de enfocarnos en la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual, y facilitar el avance de las investigaciones en curso para esclarecer las causas y aprendizajes de este fatal accidente", planteó Pacheco a los senadores.

Directorio de Codelco nombra a Mark Cutifani para presidir evaluación independiente sobre el accidente en El Teniente.



Con más de 48 años de experiencia en minería en seis continentes y un historial reconocido en seguridad, transformación y liderazgo, el ex CEO de Anglo American... pic.twitter.com/yg6MawQybz — Codelco (@CodelcoChile) August 13, 2025

De hecho, más temprano, el directorio de Codelco anunció que el ingeniero de minas australiano y expresidente de Anglo American, Mark Cutifani, presidirá la Evaluación Internacional de Expertos a cargo de la indagación independiente de esta tragedia, profesional que además deberá designar a los miembros de esa comisión junto con la estatal.

"Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, plenamente consciente del profundo impacto que ha tenido el accidente del 31 de julio y de la urgente necesidad de identificar con claridad sus causas. Este trabajo será clave para la minería subterránea y para fortalecer la seguridad de todos quienes trabajan en ella", manifestó Cutifani, según el comunicado de la compañía.

La ministra de Minería, Aurora Williams, junto con entregar las condolencias a los familiares de las víctimas durante la sesión, apuntó que si bien esta industria tiene una baja accidentabilidad, el Gobierno trabaja para que tal índice baje a cero.