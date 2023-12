La gerenta de asuntos corporativos de CorreosChile, María Elena Cooper, abordó este martes en Cooperativa los avances de su campaña navideña 2023, histórica iniciativa que busca que personas apadrinen a "niños, niñas y familias que no tienen la posibilidad de tener una cena o regalo en Navidad". La representante de la empresa reveló que son más de 10 mil cartas las que han sido recibidas, de las cuales ocho mil han sido apadrinadas. "Nos falta, queremos que sea el 100 por ciento. Una carta que no se apadrine es un sueño que no podemos cumplir", analizó Cooper.

