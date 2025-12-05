¿Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 8 de diciembre?

El último fin de semana largo del año está por llegar y coincidirá con la conmemoración religiosa del lunes 8 de diciembre, fecha que cada año convoca a miles de personas en todo el país. La jornada forma parte del calendario religioso y suele movilizar a familias, viajeros y fieles que planean distintas actividades.

Uno de los hitos más tradicionales asociados a esta fecha es la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, en la Ruta 68, donde miles de devotos se desplazan para participar en las celebraciones en honor a la Inmaculada Concepción. Esta masiva manifestación religiosa provoca cambios en el tránsito y una alta afluencia de visitantes en la zona.

¿Cómo funcionará el comercio el 8 de diciembre?

Si bien el lunes 8 de diciembre no modifica el funcionamiento general del comercio, ya que no figura como feriado irrenunciable, algunos locales podrían aplicar horarios especiales según sus propias decisiones.

La fecha será la antesala del feriado del domingo 14 de diciembre, correspondiente a la segunda vuelta presidencial, que obliga al cierre de locales ubicados en malls y centros comerciales. El mes culminará con el feriado irrenunciable del 25 de diciembre por Navidad, jornada en que el comercio debe permanecer cerrado con pocas excepciones.