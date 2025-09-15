Boric bailó con Los Viking's 5 en la inauguración de La Pampilla
Publicado:
Fotos Destacadas
No ganó, pero sí brilló: Así fue el deslumbrante look de Pedro Pascal en los Emmy 2025
Barrios y Soto sellaron el triunfo de Chile ante Luxemburgo en el Court "Anita Lizana"
Los festejos de Universidad de Chile tras proclamarse en la Supercopa ante Colo Colo
Fotos Recientes
Boric bailó con Los Viking's 5 en la inauguración de La Pampilla
Israel destruyó el edificio más alto de Gaza: Una torre de 18 pisos y 60 departamentos
Los memes de la Supercopa: La principal "víctima" fue el nuevo DT de Colo Colo
Gabriel Boric se convirtió este lunes en el primer Presidente de la República que inaugura la Fiesta de La Pampilla de Coquimbo, una de las celebraciones de Fiestas Patrias más icónicas y masivas del país, que este año se realizará hasta el 20 de septiembre.
"La Pampilla es una parte fundamental de la identidad de Coquimbo y de Chile", destacó el Mandatario, que junto a otras autoridades -como la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo-, bailó en el escenario con la emblemática banda local Los Viking's 5.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados