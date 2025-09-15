Gabriel Boric se convirtió este lunes en el primer Presidente de la República que inaugura la Fiesta de La Pampilla de Coquimbo, una de las celebraciones de Fiestas Patrias más icónicas y masivas del país, que este año se realizará hasta el 20 de septiembre.

"La Pampilla es una parte fundamental de la identidad de Coquimbo y de Chile", destacó el Mandatario, que junto a otras autoridades -como la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo-, bailó en el escenario con la emblemática banda local Los Viking's 5.

