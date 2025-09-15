Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.6°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Boric bailó con Los Viking's 5 en la inauguración de La Pampilla

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Gabriel Boric se convirtió este lunes en el primer Presidente de la República que inaugura la Fiesta de La Pampilla de Coquimbo, una de las celebraciones de Fiestas Patrias más icónicas y masivas del país, que este año se realizará hasta el 20 de septiembre.

"La Pampilla es una parte fundamental de la identidad de Coquimbo y de Chile", destacó el Mandatario, que junto a otras autoridades -como la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo-, bailó en el escenario con la emblemática banda local Los Viking's 5.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados