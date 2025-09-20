Síguenos:
Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

Comienza el retorno tras Fiestas Patrias

Autor: Cooperativa.cl

Más de 320.000 vehículos regresarán este sábado y domingo a la capital, tras el largo feriado dieciochero.

Comienza el retorno tras Fiestas Patrias
19:15 - | Coronel Estrella Sotelo: "De las personas fallecidas, las principales causas son por la velocidad, la conducción desatenta, conducción en estado de ebriedad y peatones imprudentes".

19:13 - | La coronel Estrella Sotelo informó que entre el miércoles 17 y viernes 19 "llevamos 305 siniestros viales, que comparado al 2023, donde hubo una configuración similar de días feriados, hay una disminución de un 45,5% menos; llevamos 226 personas lesionadas de diversa consideración y lamentablemente 11 personas fallecidas, que es la misma cifra de 2023".

19:13 - | Más de 320 mil vehículos se estima regresen este sábado y domingo a la capital, tras el largo fin de semana de Fiestas Patrias y que significó una masiva salida de automovilistas desde la Región Metropolitana por las distintas rutas concesionadas.

