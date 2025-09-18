Síguenos:
Desfile en Valparaíso conmemoró los 215 años de la Primera Junta de Gobierno

Publicado:
Llévatelo:
En el puerto de Valparaíso, la Armada y el Ejército desfilaron junto con agrupaciones de cueca a fin de conmemorar los 215 años de la conformación de la Primera Junta de Gobierno, el inicio de la independencia del país, este jueves 18 de septiembre.

