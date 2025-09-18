Desfile en Valparaíso conmemoró los 215 años de la Primera Junta de Gobierno
Desfile en Valparaíso conmemoró los 215 años de la Primera Junta de Gobierno
En el puerto de Valparaíso, la Armada y el Ejército desfilaron junto con agrupaciones de cueca a fin de conmemorar los 215 años de la conformación de la Primera Junta de Gobierno, el inicio de la independencia del país, este jueves 18 de septiembre.
