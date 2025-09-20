19:17 - | Situación en las rutas: Importante congestión vehicular en la Ruta 78 en dirección a Santiago Lo mismo en la Ruta 78 en dirección a Santiago @Cooperativa pic.twitter.com/F7NIX11nrr — Francisca Canseco (@franciscanseco) September 20, 2025

Situación en las rutas: Taco kilométrico por Melipilla Ruta G 60 en dirección a Santiago. Comenzó el retorno de fiestas patrias

Comenzó el retorno de fiestas patrias @Cooperativa @DPPMelipilla @mop_chile pic.twitter.com/xdKvAFfIEa — Francisca Canseco (@franciscanseco) September 20, 2025

19:15 - | Coronel Estrella Sotelo: "De las personas fallecidas, las principales causas son por la velocidad, la conducción desatenta, conducción en estado de ebriedad y peatones imprudentes".

19:13 - | La coronel Estrella Sotelo informó que entre el miércoles 17 y viernes 19 "llevamos 305 siniestros viales, que comparado al 2023, donde hubo una configuración similar de días feriados, hay una disminución de un 45,5% menos; llevamos 226 personas lesionadas de diversa consideración y lamentablemente 11 personas fallecidas, que es la misma cifra de 2023".

19:13 - | Más de 320 mil vehículos se estima regresen este sábado y domingo a la capital, tras el largo fin de semana de Fiestas Patrias y que significó una masiva salida de automovilistas desde la Región Metropolitana por las distintas rutas concesionadas.

Valparaíso: Lluvias afectan fondas y ramadas del Parque Alejo Barrios

El Parque O'Higgins recibe a cientos de visitantes este cuarto día de celebraciones. Lluvia no frena la celebración en la tradicional fonda