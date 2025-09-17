14:02 - | Se aconseja no llevar a las mascotas a fondas, ramadas o conciertos. Estos espacios, diseñados para el entretenimiento humano, no son ambientes cómodos ni seguros para los animales de compañía debido a la gran cantidad de gente y los estímulos sonoros intensos. El estrés puede llevar a que se escapen, se pierdan o sufran ataques de ansiedad.

14:01 - | Recomendaciones para el consumidor: Ante la compra de productos típicos de la temporada, como chichas y pipeños, se enfatizó la importancia de adquirirlos en lugares que estén debidamente autorizados. Asimismo, instó a los consumidores a exigir el etiquetado que indique la procedencia de estos productos.

13:59 - | La Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha realizado masivas fiscalizaciones en el marco de las Fiestas Patrias, con el objetivo de eliminar productos deteriorados del mercado y proteger a la ciudadanía. Seremi de Salud recomienda cómo comprar carne para evitar que esté descompuesta #Cooperativa90 https://t.co/i6KgpB9clX pic.twitter.com/PyNlopmVkb — Cooperativa (@Cooperativa) September 17, 2025

13:54 - | Sin embargo, se informó que no habrá extensión de horarios del Metro, ni en Estadio Nacional ni en Parque O'Higgins. Por ello, las autoridades enfatizan la importancia de planificar el viaje de vuelta utilizando buses Red, taxis, Uber o designando un conductor, si se va a consumir alcohol.

13:54 - | El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, destacó la coordinación con el Directorio de Transporte Público Metropolitano y Metro para fortalecer el transporte, especialmente en horarios de mayor aglomeración y para la evacuación de eventos masivos.

13:53 - | La directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, informó que las fiscalizaciones se han intensificado en un 200% en comparación con una semana normal.

13:53 - | En cuanto al flujo vehicular, se espera que 1.089.000 vehículos salgan de la Región Metropolitana durante estos días.

13:53 - | "En el caso del Parque O'Higgins, la población flotante es aproximadamente 100.000 personas. En el caso de la Pampilla, es aproximadamente alrededor de 250.000. Y eso implica distribución de dotación adicional solo para esos servicios. Tenemos más de 1.100 carabineros", puntualizó Cordero.

13:52 - | Cordero informó que habrá "14 cuarteles temporales, ocho en la Región Metropolitana, dos en Coquimbo, dos en Valparaíso y dos en la Región de O'Higgins. La distribución está dada por aquellos lugares que tienen mayor flujo de personas".

13:52 - | "En regiones y en Santiago existe una dotación de carabineros adicional de aproximadamente 10.000 uniformados para los servicios específicamente vinculados a estas fiestas. Aproximadamente, hay programadas 277 fondas y 167 fiestas costumbristas%u201D" comentó el ministro Cordero.

13:46 - | Fiestas Patrias: Más de 614 mil vehículos ya salieron de Santiago Fiestas Patrias: Más de 614 mil vehículos ya salieron de Santiago #Cooperativa90 https://t.co/sLKsPDuDOL pic.twitter.com/Z9BqMkEGOA — Cooperativa (@Cooperativa) September 17, 2025